Происшествия 13 июня 2023, 11:22 «Вот чего я боялся». Столкнувшиеся на реке Лене танкеры попали на видео Кадры столкновения двух танкеров на реке Лене попали в Сеть

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Столкновение двух танкеров на реке Лене попало на видео. Сделанные очевидцами кадры распространились в Telegram-каналах.

В некоторых из появившихся роликов звучат ругань и чья-то фраза, произнесенная мужским голосом: «Вот чего я и боялся».

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Водная авария случилась накануне в районе поселка Алексеевска Киренского района Иркутской области. Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров», на котором было 832 тонны бензина, столкнулись в порту. В результате оказалась повреждена цистерна с бензином, часть топлива утекла в реку. По предварительным данным, в акваторию могло попасть до 90 тонн АИ-92. Никто не пострадал.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (статья 247 УК РФ) и правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как оказалось, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана, находившийся в нетрезвом состоянии.

Власти Иркутской области распорядились о создании рабочих групп, которые проследят, чтобы люди не пользовались водой из реки и не поили ею сельскохозяйственных животных. Кроме того, специалисты уже сегодня проведут мониторинг качества воды.