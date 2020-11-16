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    16 ноября 2020, 00:16

    Квартира загорелась на северо-востоке Москвы

    Алла Морген, Павел Зимин

    Пожар начался в квартире пятиэтажного дома на Минусинской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
    Квартира загорелась на северо-востоке Москвы

    По сообщениям, из окон идет густой черный дым. Жители просят о помощи.

    Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. В данный момент идет проливка помещения.

    В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пожарные уже закончили свою работу и начали сматывать шланги.

    Из соседних с очагом пожара квартир эвакуировали шесть жильцов. Огонь распространился на площади в 35 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали. Жителям разрешили вернуться в квартиры.

    В результате происшествия никто не пострадала. Что стало причиной возникновения возгорания пока неизвестно.