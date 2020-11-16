Квартира загорелась на северо-востоке Москвы

Пожар начался в квартире пятиэтажного дома на Минусинской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По сообщениям, из окон идет густой черный дым. Жители просят о помощи.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. В данный момент идет проливка помещения.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пожарные уже закончили свою работу и начали сматывать шланги.

Из соседних с очагом пожара квартир эвакуировали шесть жильцов. Огонь распространился на площади в 35 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали. Жителям разрешили вернуться в квартиры.



В результате происшествия никто не пострадала. Что стало причиной возникновения возгорания пока неизвестно.