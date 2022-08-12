Восточную водопроводную станцию модернизируют в Подмосковье

Более миллиона жителей восточного и северо-восточного Подмосковья получают чистую питьевую воду из источников восточной системы водоснабжения.

Воду источники восточной системы водоснабжения получают из артезианских скважин с глубинами от 90 до 190 метров, расположенных на границах Московской и Владимирской областей.

«С целью увеличения показателей надежности и энергоэффективности в сфере холодного водоснабжения, а также обеспечения возможности подключения новых районов городов к восточной системе водоснабжения, в настоящее время ведутся работы по модернизации технологического и энергетического оборудования насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении ГУП МО «КС МО», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках госпрограммы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» разработан и направлен на госэкспертизу проект по реконструкции высоковольтных преобразователей частоты и технологического оборудования насосной станции № 2 в Павловском Посаде. Минувшей весной на станции провели инструментальное обследование фундаментов магистральных насосных агрегатов для подготовки к модернизации.

Насосную станцию № 2 ввели в эксплуатацию в 1989 году. В 2013 и 2015 годах на станции заменили два насосных агрегата на более производительные. В 2014 году установили новый частотный преобразователя на низковольтную группу насосов.

«Насосная станция № 2 является промежуточным пунктом на магистральном водоводе Восточной системы водоснабжения: вода, поступающая с головной насосной станции № 1, подается в резервуары насосной № 2, с которой вода поступает жителям Павловского-Посада, поселка Большие Дворы и на насосную № 3, базирующуюся в городе Электросталь. В прошлом году на насосной станции № 3 были проведены аналогичные работы по внедрению автоматизации и энергосберегающих технологий», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С января текущего года также реконструируют головную насосную станцию № 1. Она обслуживает более 40 тысяч жителей Орехово-Зуево. Введена в эксплуатацию станция в 1984 году, и это ее первая масштабная модернизация.

Работы по всем насосным станциям Восточной системы водоснабжения в итоге уменьшат удельное потребление электрической энергии и снизят затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования. Система автоматизации, внедренная на объектах, поможет стабилизировать давление на водопроводных сетях, а это уменьшит нагрузку на изношенные городские коммуникации. Таким образом количество аварийных ситуаций на водоводах снизится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе программы социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют завершить до конца этого года.