Восстановлен маршрут виновника смертельной аварии в Москве

Журналисты Life восстановили маршрут виновника смертельной аварии в столице, после которой он скрылся в Подмосковье. ДТП произошло 23 марта.

Водитель автомобиля Mercedes сбил двух женщин, которые шли по тротуару. Обе пострадавшие скончались от полученных в результате удара травм. В настоящее время он задержан.

Хусен Сомон рассказал, что сразу после произошедшего он попросил свидетелей аварии вызвать пострадавшим скорую помощь. После этого он поймал такси и отправился к другу в Зеленоград. Позже молодой человек понял, что, находясь в состоянии шока, приехал не туда. Он вызвал еще одну машину до Клина.

Парень рассказал знакомому о случившемся. Друзья решили обсудить произошедшее с еще несколькими людьми. Когда встреча подошла к концу, друг Хусена предложил ему остаться у приятеля в Клину. Там виновник ДТП был задержан.