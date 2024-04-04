Происшествия 04 апреля 2024, 14:51 Восстановительный поезд направили на место столкновения «Иволги» и тепловоза в Нахабине Прокуратура начала проверку после столкновения поезда и тепловоза в Подмосковье Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

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На территории депо Нахабино при маневровых передвижениях столкнулись электричка и тепловоз. В результате произошел сход головного вагона поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Депо и подвижной состав обслуживает пригородный перевозчик, не относящийся к РЖД. Для оказания помощи на место ЧП направили восстановительный поезд со станции «Подмосковная». В электричке пассажиров не было.

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«На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не влияет», — уточнили в МЖД.

Московско-Ярославская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По ее результатам рассмотрят вопрос о принятии мер, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

О столкновении поезда с тепловозом стало известно 4 апреля. По предварительным данным, никто не пострадал.