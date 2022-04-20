Восстановительные работы в обстрелянном белгородском селе стартуют 20 апреля

Работы по восстановлению домов в пострадавшем из-за обстрела селе Головчино Белгородской области начнутся уже в среду, 20 апреля. Их постараются выполнить максимально быстро. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в селе Головчино начнутся восстановительные работы. Приступят к своей работе строительные организации. Постараемся выполнить все работы в максимально короткий срок и с хорошим качеством», — написал глава Белгородской области.

Ранее он рассказал об обстреле Головчина. По его словам, там разрушены 76 домов, 21 из них — с разбитыми окнами. Жители Головчина заявили, что 19 апреля проснулись от взрывов. Одна женщина призналась, что очень испугалась. Ее семья попадала на пол, потом постаралась отползти в коридор.

Пострадали три человека, еще поврежденными оказались 17 машин. Село Головчино находится в примерно десяти километров от российско-украинской границы. Об этом написало РИА «Новости».