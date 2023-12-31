Происшествия 31 декабря 2023, 22:30 Восстановительные работы в Белгороде закончат к 20 января Демидов: восстановительные работы в Белгороде идут безостановочно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Восстановительные работы в Белгороде после атаки ВСУ продолжают круглосуточно. Об этом сообщил мэр региона Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с подрядными организациями по итогам двух суток. Главная задача — помочь людям, которые пострадали от обстрела, восстановить жилье», — заявил он.

Реклама

По словам Демидова, подрядчики уже осуществили замеры для формирования заказа на производство окон. Изготовку начнут с 1 января 2024 года.

Также мэр обсудил с работниками подрядных организаций возможность сокращения срока проведения работ. Некоторым компаниям не хватает сотрудников, кому-то необходимы определенные строительные материалы.

«Всем необходимым обеспечим. Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов более 3500 квадратных метров», — написал Демидов.

Ремонт окон планируют закончить до 10 января. Полностью закончить работы по восстановлению рассчитывают до 20 января.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в деревне Городище Рыльского района после атаки ВСУ восстановили газоснабжение. Помимо этого в регион снова подали электроэнергию.