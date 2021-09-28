Дорожные службы восстанавливают движение после того, как пешеходный переход обрушился на федеральной трассе в Пермском крае. Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Прикамье», демонтаж займет несколько часов.

«На месте ЧП на автодороге Р242 Пермь — Екатеринбург начались восстановительные работы. Чтобы поднять конструкцию пролетного строения, необходимо использовать два тяжелых крана грузоподъемностью не менее 50 тонн. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 километрах от места ЧП», — сказано в сообщении ФКУ УПРДОР «Прикамье».

На место техника должна была прибыть в 10:30 (08:30 по московскому времени). В ГИБДД заявили, что участок федеральной трассы перекрыт в обе стороны, водителям предложено его объезжать через Кукуштан и Платошино. Об этом написало РИА «Новости».

Госавтоинспекция также рекомендовала для объезда использовать дорогу через Осу в направлении Чернушки и Уинского. Автомобилистов по возможности попросили пока воздержаться от поездок в Екатеринбург.

Утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р242 Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, он обрушился на него и двигавшуюся навстречу «газель». Водители машин погибли. Следователи начали проверку.