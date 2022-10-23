Восстановили электроснабжение домов в зоне крушения Су-30 в Иркутске | 360°

23 октября 2022, 21:00
Восстановили электроснабжение домов в зоне крушения Су-30 в Иркутске
Иркутская сетевая компания сообщила о восстановлении электроснабжения в зоне падения Су-30
Восстановили электроснабжение жилых домов в зоне крушения военного самолета Су-30 в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в Иркутской сетевой компании.
«21:40 (16:40 по Москве) электроснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.
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После падения самолета без электричества оставались 150 домов.
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Эту же информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность», — написал он в своем Telegram-канале.
Он сказал, что работы на месте крушения продолжаются. В Ленинском округе Иркутска ввели муниципальный режим ЧС.
Военный самолет Су-30 с Иркутского авиационного завода выполнял приемо-сдаточный полет. Он упал на двухэтажный дом в частном секторе микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. В МЧС сообщили, что оба пилота погибли. Очевидица рассказала, что падение самолета произошло на ее глазах — она живет на соседней улице.
Падение Су-30 в Иркутске
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