07 сентября 2020, 14:33
Воспитательницу детского сада обвинили в смерти девочки
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти трехлетней девочки в одном из детских садов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней воспитательницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за недосмотра. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
По предварительным данным, во время игры на горке девочка просунула голову между металлическими прутьями ограждения и, не имея под ногами опоры, повисла на них. Воспитательница заметила это, когда ребенок был уже без сознания. Медсестра пыталась реанимировать девочку, однако было уже поздно.
Инцидент произошел 26 марта нынешнего года. В «подвешенном» состоянии трехлетняя девочка находилась девять минут и 27 секунд.