Воспитательницу детского сада обвинили в смерти девочки

По предварительным данным, во время игры на горке девочка просунула голову между металлическими прутьями ограждения и, не имея под ногами опоры, повисла на них. Воспитательница заметила это, когда ребенок был уже без сознания. Медсестра пыталась реанимировать девочку, однако было уже поздно.

Инцидент произошел 26 марта нынешнего года. В «подвешенном» состоянии трехлетняя девочка находилась девять минут и 27 секунд.