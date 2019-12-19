Воспитательница детского сада в Биробиджане умерла во время эвакуации

В Биробиджане во время эвакуации детского сада из-за ложного сообщения об угрозы взрыва умерла воспитательница. Женщине было 73 года.

Как сообщили РИА «Новости» в мэрии Биробиджана, женщине стало плохо, когда она выводила из детского сада своих подопечных.

«Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — сказали в мэрии.

Причина смерти воспитательницы устанавливается. В детский сад выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов. Глава региона встретился с родственниками погибшей женщины и пообещал оказать помощь в организации похорон.

Всего в ЕАО из-за сообщений о «минировании» эвакуировали 12 дошкольных учреждений, в том числе детский сад № 24, в котором скончалась женщина. В соцсетях опубликовано видео с массовой эвакуацией детей.

Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировали почти 300 тысяч человек из трех тысяч зданий. Все угрозы были ложными. Утром 19 декабря сообщения об угрозе взрыва стали получать детские сады на Дальнем Востоке. Кроме Биробиджана, эвакуировали 70 учреждений в Хабаровске, девять — в Комсомольске-на Амуре.