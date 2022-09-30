Воспитательница детского сада ударила ребенка головой об унитаз в Красноярском крае | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 22:54 Поделиться Telegram

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Viber Воспитательница детского сада ударила ребенка головой об унитаз в Красноярском крае Сотрудники МВД начали проверку по факту применения физической силы воспитателем к ребенку Pxhere.com

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Воспитательница детского сада в Минусинске (Красноярский край) ударила ребенка головой об унитаз, рассказала «360» мама потерпевшего мальчика Анастасия. При последующем разговоре с сотрудницей детсада женщина не смогла сдержаться и повалила воспитательницу на пол. Теперь в полиции два встречных заявления. Проводится проверка.

Все произошло 28 сентября, когда ребенок Анастасии пришел после сада и сказал, что больше туда не пойдет. Мальчик рассказал маме, что воспитательница отругала его и ударила головой об унитаз. Женщина стала задавать вопросы в родительском чате и узнала, что одна из родительниц сама слышала, как воспитательница кричала детям, чтоб они «закрыли рты».

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С ребенка сняли побои. Сейчас мальчик жалуется на головную боль и вялость. Также ребенок боится идти в сад, поскольку думает, что воспитательница будет снова его бить.

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Анастасия и другие родители смогли поговорить с воспитательницей, но мирного диалога не вышло. Когда сотрудница детского сада стала рассказывать, что действительно подвела ребенка к унитазу, Анастасия не выдержала и, взяв ее за волосы, повалила на пол. Воспитательница написала на нее встречное заявление в полицию.

После происшествия с сыном Анастасии, воспитательница извинялась и была готова уйти с работы сама, но женщина хочет добиться ее увольнения по статье, чтоб другие дети больше не пострадали.

Изначально заведующая детского сада была на стороне родителей, но после того, как она узнала о написанном заявлении в полицию, женщина поменяла свою позицию. Сейчас, по словам Анастасии, в саду пытаются «замять» историю с ребенком и поворачивают все против нее.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Минусинский» проводят проверку по факту применения физической силы в отношении со стороны воспитателя в отношении ребенка.

Как отметили правоохранители, и ребенку и воспитателю после произошедших событий назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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