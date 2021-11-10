Воспитательница детского сада убила мужа в Челябинске

В Челябинске состоялся суд по уголовному делу 47-летней местной жительницы, работавшей в детском саду воспитательницей. Женщину обвини в убийстве мужа холодным оружием. Об этом написал «Царьград».

Как сообщает следствие, в феврале этого года между супругами произошла ссора на бытовой почве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж схватился за нож и начал угрожать супруге. Женщине удалось отобрать оружие и выкинуть его в раковину. Когда мужчина подошел к ней и начал душить, женщина достала нож и нанесла смертельное ранение супругу.

В суде обвиняемая пояснила, что не хотела убивать его. В тот день она лишь запомнила, что увидела мужчину лежащим на полу мертвым. Сама воспитательница также употребляла спиртные напитки.

За совершенное преступление подсудимой назначили шесть лет тюрьмы.