Воспитательница детсада в Ярославле, где избили девочку, была на хорошем счету

«Воспитательница очень хороша. <…> Отзывы родителей были положительными. Но мы это так не оставим», — сказала она.

По словам Рекрут, администрация детсада намерена «разобраться внутри коллектива» и решить, как поступить в этой ситуации.

Ярославский детсад проверят после избиения девочки другими воспитанниками Подробнее

Служебную проверку проводит городской департамент образования. Специалисты оценят и действия воспитателя, и руководства садика. Пострадавшего ребенка отправят к психологу. Воспитателя отстранили от работы на время проверки.

Девочку избили другие дети на дневной прогулке. Трое били ее ногами, а один из детсадовцев прошелся по ребенку. Воспитатель вмешалась в происходящее не сразу.

Доследственную проверку уже начали в Следственном комитете. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.