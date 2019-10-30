Воспитательница детсада в Ярославле, где избили девочку, была на хорошем счету
«Воспитательница очень хороша. <…> Отзывы родителей были положительными. Но мы это так не оставим», — сказала она.
По словам Рекрут, администрация детсада намерена «разобраться внутри коллектива» и решить, как поступить в этой ситуации.
Ярославский детсад проверят после избиения девочки другими воспитанникамиПодробнее
Служебную проверку проводит городской департамент образования. Специалисты оценят и действия воспитателя, и руководства садика. Пострадавшего ребенка отправят к психологу. Воспитателя отстранили от работы на время проверки.
Девочку избили другие дети на дневной прогулке. Трое били ее ногами, а один из детсадовцев прошелся по ребенку. Воспитатель вмешалась в происходящее не сразу.
Доследственную проверку уже начали в Следственном комитете. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.