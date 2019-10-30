  • Воспитательница детсада в Ярославле, где избили девочку, была на хорошем счету

    30 октября 2019, 10:23

    Александра Ломейко

    Воспитательница ярославского детсада № 236, где во время прогулки избили девочку, находилась на хорошем счету. Родители о ней всегда отзывались положительно. О сотруднице дошкольного учреждения рассказала порталу 76.ru заведующая детским садом Ярославля Татьяна Рекрут.
    Воспитательница детсада в Ярославле, где избили девочку, была на хорошем счету

    «Воспитательница очень хороша. <…> Отзывы родителей были положительными. Но мы это так не оставим», — сказала она.

    По словам Рекрут, администрация детсада намерена «разобраться внутри коллектива» и решить, как поступить в этой ситуации.

    Ярославский детсад проверят после избиения девочки другими воспитанниками

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    Служебную проверку проводит городской департамент образования. Специалисты оценят и действия воспитателя, и руководства садика. Пострадавшего ребенка отправят к психологу. Воспитателя отстранили от работы на время проверки.

    Девочку избили другие дети на дневной прогулке. Трое били ее ногами, а один из детсадовцев прошелся по ребенку. Воспитатель вмешалась в происходящее не сразу.

    Доследственную проверку уже начали в Следственном комитете. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.