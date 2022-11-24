Происшествия 24 ноября 2022, 15:33 Воспитателя детсада обвинили в смерти ребенка на Урале

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В Тюменской области воспитателя одного из детских садов Тобольска обвинили в гибели двухлетнего ребенка. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональный Следком.

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Воспитанник погиб в сентябре на утренней прогулке. По данным информагентства, воспитатель не следила за детьми и один из них погиб в домике-беседке во время игры. Причина смерти ребенка не уточняется. Возбуждено уголовное дело.