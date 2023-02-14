Эксклюзив 14 февраля 2023, 23:58 «Воспитатели не оказали первую помощь». Девочка получила ожоги в детском саду Нижнего Тагила Отец получившей ожоги в детском саду Нижнего Тагила девочки рассказал о произошедшем Телеканал «360»

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Двухлетняя девочка получила ожоги в детском саду в Нижнем Тагиле. Как рассказал ее, до приезда скорой помощи ни воспитатели, ни медработник дошкольного образовательного учреждения первую помощь девочке не оказали, тем самым усугубив травму. В детском саду отказались комментировать «360» эту ситуацию.

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По словам отца девочки, все произошло утром 25 января. Мужчине позвонила супруга и попросила срочно приехать в детский сад и отвезти их дочь с ожогами в больницу. Сама женщина также работает в этом учреждении, но в другой группе.

Телеканал «360»

Отец ребенка отметил, что скорая помощь приехала через пять-семь минут после его прибытия в детский сад. Медики стали оказывать девочке первую помощь.

«До этого ни воспитателями, ни медицинским работником детского сада первая помощь не была оказана, тем самым усугубив ожоги, которая моя дочь получила», — рассказал отец ребенка.

После этого девочку с матерью отвезли в больницу. Медики диагностировали у ребенка ожоги второй и третьей степени тяжести.

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Мужчина вернулся в детский сад, чтобы установить причины и виновных в происшествии. Но заведующая детским садом отказала ему в объяснениях, сказав, что в течение 10 дней мужчине предоставят акт с результатами расследования. Как заметил отец ребенка, с того момента прошло уже больше времени, но никаких объяснений он так и не получил. Мужчина написал заявление в полицию и прокуратуру.

Старший воспитатель детского сала Елена Лобова отказалась комментировать «360» произошедшее с девочкой.

«К сожалению, комментариев по данному поводу мы не даем», — сказала она.