Происшествия 10 декабря 2023, 18:08 Воспитатель в Москве обнаружила на теле пятилетнего ребенка ожоги от сигарет Shot: в детском саду Москвы на теле 5-летнего ребенка нашли ожоги от сигарет РИА «Новости»

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Воспитатель детского сада № 1310 в Москве обнаружила следы ожогов от сигарет на теле пятилетнего мальчика. Родственники ребенка утверждают, что он лечится у психиатра и якобы сам расчесал тело. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, органы опеки забрали ребенка от 39-летней матери и отправили в больницу.

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Бабушка, живущая с дочерью и внуком, заявила, что удивлена случившимся. По ее словам, мальчик принимает медицинские препараты, поэтому за ним постоянно следят. Ребенок часто падает, а потом «ковыряет болячки», добавила она.

Женщина также рассказала о конфликте с воспитателями, которые недовольны, что ребенка забирают почти перед закрытием дошкольного учреждения. Родственники уверяют, что мальчика неоднократно уводили из детского сада с синяками и ушибами, но списывали это на его гиперактивность.

Мама с бабушкой хотят, чтобы органы опеки вернули мальчика. После того, как ребенка забрали, им не разрешают ни видеться, ни передавать вещи. Shot уточнил, что к этому делу подключилась местная прокуратура.

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