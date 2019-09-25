Воспитанницы православной гимназии из Иркутска массово отравились в столовой

Более 20 детей отравились в столовой Православной женской гимназии Иркутска. Занятия в учебном заведении продолжаются, а столовую закрыли. Проверкой случившегося уже занялся Роспотребнадзор.

Массовое пищевое отравление произошло накануне, сообщил портал «Твой Иркутск». Пострадали 24 ребенка в возрасте от семи до 16 лет. Предположительно, воспитанницам гимназии могло стать плохо после употребления пирожных.

В Минздраве Иркутской области изданию уточнили, что госпитализированы 11 человек, еще 13 детей отправили на амбулаторное лечение. Состояние пяти девочек медики оценивают как тяжелое.

В учебном заведении «Интерфаксу» рассказали, что сегодня дети учатся по сокращенному графику. Занятия продлятся до 12:00.

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«Закрыта столовая», — заметили в гимназии.

Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты уже отобрали пробы. Причины массового отравления будут установлены по результатам лабораторных исследований.

Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Иркутске была основана в 1996 году силами местной епархии и администрации города. В ней проходят обучение 279 детей.