Воспитанницы православной гимназии из Иркутска массово отравились в столовой
Массовое пищевое отравление произошло накануне, сообщил портал «Твой Иркутск». Пострадали 24 ребенка в возрасте от семи до 16 лет. Предположительно, воспитанницам гимназии могло стать плохо после употребления пирожных.
В Минздраве Иркутской области изданию уточнили, что госпитализированы 11 человек, еще 13 детей отправили на амбулаторное лечение. Состояние пяти девочек медики оценивают как тяжелое.
В учебном заведении «Интерфаксу» рассказали, что сегодня дети учатся по сокращенному графику. Занятия продлятся до 12:00.
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«Закрыта столовая», — заметили в гимназии.
Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты уже отобрали пробы. Причины массового отравления будут установлены по результатам лабораторных исследований.
Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Иркутске была основана в 1996 году силами местной епархии и администрации города. В ней проходят обучение 279 детей.