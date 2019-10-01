Воспитанницу детдома на Сахалине забыли в ванне с кипятком. Девочка умерла

Несчастный случай произошел в интернате для умственно отсталых детей на севере Сахалина. Там умерла 15-летняя девочка после того, как ошпарилась кипятком в ванне. Следователи открыли уголовное дело в отношении санитарки.

Пьяного акушера-гинеколога осудят за смерть ребенка при родах Подробнее

Сообщение о смерти подростка поступило в Тымовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 30 сентября. ЧП произошло 29 сентября. Санитарка отделения милосердия Кировского детского дома-интерната утром отнесла девочку в ванную комнату и положила ее мыться.

Женщина включила теплую воду, а сама ушла за пеленкой и памперсами. Когда она вернулась, то увидела, что из крана течет кипяток. Подросток получила ожоги. Санитарка вызвала скорую помощь.

Медики отвезли пострадавшую в больницу. Однако позже девушка скончалась в Тымовской центральной районной больнице. Предварительная причина смерти — «ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следователь-криминалист, старший эксперт отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники Тымовского межрайонного следственного отдела осмотрели место ЧП. Позже в отношении санитарки открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Учитывая то, что инвалид умерла в больнице, правоохранительные органы дадут оценку действиям врачей, которые пытались спасти ребенка. Расследование дела продолжается.