Воспитанница детсада не проснулась после «тихого часа» в Астраханской области

По данным издания, девочка погибла в детском саду в городе Камызяке. По предварительной информации, она легла спать вместе с остальными воспитанниками, но не проснулась после «тихого часа». Сотрудники детсада вызвали бригаду неотложки, однако медики не смогли помочь малышке. Отмечается, что до этого она не жаловалась на состояние здоровья. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.