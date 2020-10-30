Воспитанник центра для детей-сирот сбежал из поликлиники в Москве

Пятиклассник сбежал из детской поликлиники на востоке Москвы. Мальчик живет в центре для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Полицейским об исчезновении школьника вечером 29 октября сообщила воспитатель центра содействия семейному воспитанию. Она рассказала, что днем мальчик сам ушел из детской городской поликлиники. Пока его местонахождение не известно, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

У школьника есть мать, которая лишена родительских прав. По словам собеседника, мальчик и раньше сбегал от взрослых. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоит. Полицейские уже осмотрели место, где живет мальчик, и приступили к проведению проверки. Все обстоятельства и причины выясняются.