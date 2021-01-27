27 января 2021, 15:09
Воспитаннику интерната случайно выбили глаз ремнем
Воспитанник школы-интерната «Ресурсный центр» в поселке Коммунары получил травму глаза из-за неосторожных действий с использованием ремня. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным ИА Nation News, 14-летнего подростка доставили в Детскую областную больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировано проникающее ранение глаза. Одноклассник мальчика попал ему по лицу пряжкой ремня и выбил глаз.