19 декабря 2019, 04:19
Более 40 детсадов эвакуировали в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Более 40 детских садов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в четверг, 19 декабря приняли звонки с предупреждением о «минировании» здания, сообщило РИА «Новости». Воспитанников этих дошкольных заведений срочно эвакуировали.
Сейчас детей разбирают родители, тех, кого некому отдать переводят в соседние школы и административные здания. В Хабаровске температура на улице -21 градус по Цельсию, в Комсомольске-на-Амуре -26.
Спустя некоторое время звонки с сообщениями о «минировании» начали поступать и в детские сады Еврейской автономной области, сообщил представитель администрации региона.
На данный момент, речь идет об эвакуации восьми учебных заведений, ведутся проверки зданий.