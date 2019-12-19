Более 40 детсадов эвакуировали в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Сейчас детей разбирают родители, тех, кого некому отдать переводят в соседние школы и административные здания. В Хабаровске температура на улице -21 градус по Цельсию, в Комсомольске-на-Амуре -26.

Спустя некоторое время звонки с сообщениями о «минировании» начали поступать и в детские сады Еврейской автономной области, сообщил представитель администрации региона.

На данный момент, речь идет об эвакуации восьми учебных заведений, ведутся проверки зданий.