  • Воспитанники кадетского корпуса отравились в Туве

    25 ноября 2019, 09:43

    Андрей Иванов

    Массовое отравление учеников «Тувинского кадетского корпуса» произошло в Кызыле. На больничные койки попали семь детей в возрасте от 13 до 15 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
    Воспитанники кадетского корпуса отравились в Туве

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    Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в учебном заведении 22 ноября. Дети после ужина почувствовали недомогание, после чего их положили в инфекционную больницу Кызыла. По предварительным данным, на данный момент здоровью отравившихся детей ничего не угрожает. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

    Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора уже осмотрели столовую и пищеблок школы-интерната. Сотрудники регионального следственного ведомства изъяли все необходимые документы и направили образцы пищи и питьевой воды на химическое и микробиологическое исследование. Источник отравления массового отравления детей в кадетском корпусе пока не определили. Расследование уголовного дела продолжается.