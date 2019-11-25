Воспитанники кадетского корпуса отравились в Туве
Дети из психоневрологического интерната Хабаровска серьезно отравилисьПодробнее
Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в учебном заведении 22 ноября. Дети после ужина почувствовали недомогание, после чего их положили в инфекционную больницу Кызыла. По предварительным данным, на данный момент здоровью отравившихся детей ничего не угрожает. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.
Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора уже осмотрели столовую и пищеблок школы-интерната. Сотрудники регионального следственного ведомства изъяли все необходимые документы и направили образцы пищи и питьевой воды на химическое и микробиологическое исследование. Источник отравления массового отравления детей в кадетском корпусе пока не определили. Расследование уголовного дела продолжается.