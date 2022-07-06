Воспитанники детского сада в Краснодаре отравились неизвестным веществом

Трое детей, которые посещали частный детский сад «Калинка-Юниор» в Краснодаре, отравились неизвестным веществом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Краснодару.

Возраст пострадавших детей — от трех до четырех лет. Полицейские обнаружили контейнер с неизвестными таблетками рядом с забором заведения, передал VSE42.RU.

В коробочке находилось около 100 таблеток. По данным сотрудников органов, пострадавшие обнаружили контейнер во время прогулки и решили попробовать содержимое, передали «Дни.ру».