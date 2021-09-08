Воспитанники детского дома пропали на Сахалине

Двое подростков сбежали из детского дома на Сахалине. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

«Двое юношей в возрасте 15 лет ушли из Троицкого детского дома 4 сентября, до сих пор об их местонахождении ничего не известно», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по этому происшествию. Тех, у кого есть информация о местонахождении подростков, попросили обратиться в полицию.