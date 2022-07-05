Воспитанники частного детсада Москвы попали в больницу из-за массового отравления

В одном из частных детских садов Москвы массово отравились дети. В больницу с характерными симптомами доставили 25 воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Хорошевская межрайонная прокуратура уже начала проверку.

Число отравившихся несовершеннолетних уточнили «Известия» в своем Telegram-канале. Известно, что большинству пострадавших два-три года. Трех в инфекционную больницу доставили медики, остальных туда отвезли родители.

Дети посещали детсад, расположенный на 3-ей Хорошевской улице. По данным прокуратуры Москвы, изначально речь шла о восьми воспитанниках с симптомами отравления.

«Услуги питания в саду по договору оказывались также коммерческой организацией. На месте происшествия находится Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко», — уточнили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки уже направили в следственные органы. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей. Результаты расследования столичная прокуратура взяла на контроль.

В ходе дальнейшей прокурорской проверки установят все обстоятельства произошедшего. Специалисты дадут оценку исполнению требований федерального законодательства и примут иные меры прокурорского реагирования.