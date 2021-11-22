Восьмилетняя школьница погибла от удара током в Оренбуржье

В Орске (Оренбургская область) восьмилетняя девочка получила удар током и скончалась. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональный Следком.

Тело девочки обнаружили в частном жилом доме. Неподалеку стоял металлический бак с водой, в котором оказался электрокипятильник, включенный в розетку. По словам отца девочки, с помощью электрокипятильника семья постоянно подогревала воду, поскольку в доме нет горячего водоснабжения. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.