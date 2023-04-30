Происшествия 30 апреля 2023, 10:57 Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в Саратовской области Глава Минздрава Саратовской области Костин сообщил о гибели девочки в бассейне в Балакове Pixabay

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Девочка погибла в бассейне в городе Балаково Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения по региону Олег Костин.

Ребенок утонул вечером 29 апреля в бассейне «Дельфин» на улице Набережной Леонова.

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«Диагноз — утопление в пресной воде», — написал Костин.

Следственное управление СК России по Саратовской области начало проверку по факту смерти ребенка.

По предварительной информации, восьмилетняя девочка приехала в бассейн вместе с матерью. Спасатели экстренно доставили пострадавшую в больницу, где она скончалась.

Проверка находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, руководитель регионального ведомства Олег Мезрин доложит об установленных обстоятельствах случившегося.

В начале апреля в Москве в бассейне утонул первоклассник, пришедший на первое занятие по плаванию.