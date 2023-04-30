30 апреля 2023, 10:57
Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в Саратовской области
Глава Минздрава Саратовской области Костин сообщил о гибели девочки в бассейне в Балакове
Девочка погибла в бассейне в городе Балаково Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения по региону Олег Костин.
Ребенок утонул вечером 29 апреля в бассейне «Дельфин» на улице Набережной Леонова.
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«Диагноз — утопление в пресной воде», — написал Костин.
Следственное управление СК России по Саратовской области начало проверку по факту смерти ребенка.
По предварительной информации, восьмилетняя девочка приехала в бассейн вместе с матерью. Спасатели экстренно доставили пострадавшую в больницу, где она скончалась.
Проверка находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, руководитель регионального ведомства Олег Мезрин доложит об установленных обстоятельствах случившегося.
В начале апреля в Москве в бассейне утонул первоклассник, пришедший на первое занятие по плаванию.
Дети
Следственный комитет России
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