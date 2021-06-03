Восьмилетняя девочка спасла своих братьев и сестер из горящей квартиры в Новосибирске

Восьмилетняя девочка вывела своих маленьких братьев и сестер из пожара в Новосибирске. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что дети находились без присмотра родителей. Они играли с огнем, из-за чего и нашлось возгорание.

В результате старшая девочка вывела из огня остальных детей. После она вернулась домой и все потушила. К приезду пожарных огня уже не было.

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