Восьмилетняя девочка спасла одноклассницу из полыньи под Новосибирском

Второклассница Диана Акушко вытащила подругу, которая попала в полынью на озере в городе Обь Новосибирской области. Об этом сообщило РИА ФАН.

Случай произошел 7 апреля в дневное время. Девочки возвращались после уроков через тропинку на озере, об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Настя наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой. Диана сразу же бросила свои вещи на землю, ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине», — доложили в ведомстве.

После этого девочка отвела подругу в больницу.