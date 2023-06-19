Происшествия 19 июня 2023, 18:45 Восьмилетний школьник попал под колеса автобуса в Тюменской области

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В Тюменской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием автобуса, в которой пострадал восьмилетний велосипедист. Об этом написал Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону, в Ишиме на улице Мелиоративной водитель автобуса сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.

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Медики диагностировали у пострадавшего травму ноги. О других пострадавших не сообщается.