19 июня 2023, 18:45
Восьмилетний школьник попал под колеса автобуса в Тюменской области
В Тюменской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием автобуса, в которой пострадал восьмилетний велосипедист. Об этом написал Ura.ru.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону, в Ишиме на улице Мелиоративной водитель автобуса сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.
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Медики диагностировали у пострадавшего травму ноги. О других пострадавших не сообщается.
Тюмень
ДТП
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