Происшествия 25 августа 2023, 06:02 Восьмилетний ребенок пропал в Челябинской области «Лиза Алерт»: в Челябинской области пропал восьмилетний мальчик Freepik

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Восьмилетний ребенок пропал в Челябинской области. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» в группе в соцсети «Вконтакте».

В публикации сказано, что ребенок ушел из дома 24 августа и до сих пор не вернулся. Рост мальчика — 120 сантиметров, он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку и коричневые сандалии.

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Также 20 августа волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже девятилетней девочки в Анапе. Она ушла гулять 19 августа и не вернулась.

Ранее стало известно, что исчезнувшую в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой. Мать оставила ребенка под присмотром сожителя. Мужчина, который имел проблемы с алкоголем, потерял девочку. В итоге дело дошло до полиции. Правоохранители отыскали ребенка, когда изучили записи с камер видеонаблюдения.