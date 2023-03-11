Происшествия 11 марта 2023, 22:04 Восьмилетний ребенок погиб в свой день рождения при обстреле ВСУ Донецка Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ погибли восьмилетний ребенок и его отец РИА «Новости»

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При обстреле Донецка со стороны Украины погибли восьмилетний ребенок и его отец. Семья ехала в такси, когда попала под обстрел, у мальчика был день рождения, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские военные выпустили по столице ДНР не менее 10 снарядов натовского образца 155-миллиметрового калибра. Когда начался обстрел, мать, отец и ребенок ехали в такси мимо автобусного депо на улице Югославской в Куйбышевском районе города.

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Мужчина погиб на месте, осколки снаряда прошили автомобиль насквозь, пробив сиденье и пассажира. Мальчик скончался по пути в больницу, 11 марта ему исполнилось восемь лет.

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«Аллею Ангелов пополнил <…> который по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой день рождения. Мальчик родился 11 марта ровно восемь лет назад», — написал Кулемзин.

По информации СЦКК с 08:00 по 14:00 субботы ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов 155-миллиметрового калибра и три снаряда калибра 152 миллиметра. Стреляли из Ильинки, Нетайлова и Тоненького.