27 февраля 2020, 20:25
Восьмилетний ребенок погиб на базе отдыха в Кургане
Школьник утонул в бассейне на базе отдыха в Кургане, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
23 февраля на базе отдыха в микрорайоне Рябково в Кургане в термальном бассейне утонул восьмилетний мальчик. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Издание не смогло связаться с администрацией базы отдыха. По словам сотрудников, на момент звонка руководства не было на месте. Также они заявили, что не знают о происшествии.