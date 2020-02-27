Восьмилетний ребенок погиб на базе отдыха в Кургане

23 февраля на базе отдыха в микрорайоне Рябково в Кургане в термальном бассейне утонул восьмилетний мальчик. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Издание не смогло связаться с администрацией базы отдыха. По словам сотрудников, на момент звонка руководства не было на месте. Также они заявили, что не знают о происшествии.