Происшествия 04 мая 2023, 16:02 Восьмилетний мальчик, выбежавший за мячом на дорогу, попал под колеса авто в Бурятии

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В среду, 3 мая, в городе Улан-Удэ на улице Балдынова произошло ДТП с участием восьмилетнего ребенка. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, около 18:00 ребенок выбежал на проезжую часть за футбольным мячом и попал под колеса Toyota Mark II. Водитель не успел среагировать на мальчика и вовремя затормозить.

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Пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в больницу. На данный момент мальчик находится в коме.