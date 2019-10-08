Восьмилетний мальчик упал замертво на уроке физкультуры в Марий Эл
В одной из школ Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) во время урока физкультуры умер восьмилетний ребенок, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК.
«Русская планета» рассказала, что во время урока мальчик упал замертво прямо на глазах у одноклассников и преподавателя. Это произошло в спортивном зале школы. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, будет назначена медицинская экспертиза. У родственников ребенка выяснят, чем он болел, и что с ним происходило накануне смерти.