Восьмилетний мальчик упал замертво на уроке физкультуры в Марий Эл

«Русская планета» рассказала, что во время урока мальчик упал замертво прямо на глазах у одноклассников и преподавателя. Это произошло в спортивном зале школы. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, будет назначена медицинская экспертиза. У родственников ребенка выяснят, чем он болел, и что с ним происходило накануне смерти.