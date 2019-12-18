Восьмилетний мальчик умер в больнице Севастополя

В больницу ребенка положили с травмой головы. Он прыгал на диване и упал. По словам женщины, сын ударился головой, а потом жаловался на тошноту и боли. В момент падения мальчишка находился со своим десятилетним братом. Старший сразу позвонил маме, а та вызвала скорую помощь и примчалась домой.

Медики, осмотрев мальчика, заключили, что ничего страшного в его состоянии нет. Но на всякий случай маме предложили госпитализировать ребенка, чтобы понаблюдать более внимательно. Предварительный диагноз был «сотрясение мозга», написал телеканал «Царьград».

Светлана рассказала, что сына положили в травматологическое отделение. На жалобы ребенка врачи сказали, что это нормально после травмы. На прощание мальчик сказал: «Мама, не переживай».

Когда Светлана на следующий день пришла навестить сына, она увидела, что тот лежал на кровати лицом вниз. Женщина подумала, что мальчик спит. Мать стала будить сына и поняла, что ребенок умер.

«И я ручки беру, хочу их сложить, а не могу — они окоченели», — рассказала Светлана.

Мама выбежала в коридор и стала звать на помощь. На крики прибежали врачи. Они попытались реанимировать ребенка, но сделать ничего не смогли. В 7:15 констатировали смерть.

Светлана уверена, что врачи изначально неправильно поставили диагноз и не оценили состояние сына. Причиной смерти медики назвали травматический отек. Женщина указывает, что в документации указано не то время смерти, что назвал реанимировавший мальчика врач.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.