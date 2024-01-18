Происшествия 18 января 2024, 01:06 Восьмилетний мальчик пропал в Вологодской области Волонтеры объявили в экстренный розыск пропавшего в Череповце 8-летнего мальчика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» объявили о пропаже несовершеннолетнего жителя Череповца в Вологодской области, начались экстренные поиски. Об этом сообщили на местном сайте Vologda-poisk.ru.

Пропал подросток 2015 года рождения.

Реклама

«Мальчик ушел из дома друга в Череповце на улице Сталеваров, 76 около 16:00 17 января 2024 года и к себе домой не вернулся», — уточнили на сайте.

Ребенка разыскивают и добровольцы, и полицейские.

Ранее голый 10-летний мальчик пропал в Чите. Он ушел из дома и не вернулся, из особых примет назвали шрам на пояснице около 15 сантиметров. Волонтеры начали поиски ребенка.

До этого при загадочных обстоятельствах пропал мужчина в Екатеринбурге. Он вышел из дому 12 января и направился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Зачем ему потребовалось туда идти — неизвестно. После этого его никто не видел, на связь с близкими он не выходил.