Восьмилетний мальчик погиб после просмотра сериала в Рязанской области

В Рязанской области мальчик мог умереть из-за собственной неосторожности после просмотра отечественного сериала. Трагедия произошла в Михайловском районе 28 июля. Обстоятельства гибели ребенка выяснят сотрудники Следственного комитета.

Тело школьника днем 28 июля обнаружили в гараже. Издание RZN.info отмечает, что трагедия могла случиться после того, как мальчик посмотрел один из отечественных сериалов. Возможно, он случайно покончил с собой.

«Пока мы подтверждаем только факт гибели ребенка. У нас нет информации, что [это случилось] после просмотра фильма. Мы пока все обстоятельства проверяем. Пока версия, что сам, по собственной неосторожности», — приводит РИА «Новости» слова своего источника.

Ранее стало известно о смерти девятилетней девочки из США от коронавирусной инфекции. Она поступила в больницу с высокой температурой, но врачи не стали делать тест на коронавирус, заявили, что это просто ОРВИ, и отпустили школьницу домой. Там ей стало лучше, но после небольшой прогулки на улице девочка легла отдохнуть и не проснулась. После смерти школьницы стало известно, что у нее был коронавирус.