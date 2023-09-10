Происшествия 10 сентября 2023, 00:08 Восьмилетний мальчик под Саратовом провалился в канализационную яму и погиб СК РФ: под Саратовом 8-летний мальчик провалился в канализационную яму и погиб СК РФ

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Восьмилетний мальчик в Саратовской области провалился в канализационный люк и погиб. СК России по региону возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 9 сентября 2023 года восьмилетний мальчик встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал с него в канализационную яму», — сообщили в Следственном комтите.

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В полицию о происшествии сообщили прохожие. Следствие установило, что двое детей играли около ассенизаторской ямы. Один из них прыгал на деревянном настиле, прикрывающем яму, и провалился в нее. Глубина ямы составляла около пяти метров, ребенок погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».