Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове СК: суд Саратова арестовал подозреваемую в убийстве сестры школьницу РИА Новости

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Волжский районный суд Саратова отправил под арест 14-летнюю девочку, которая подозревается в убийстве ее 10-летней сестры. Об этом сообщил СУ СК России по Саратовской области.

СУ СК России по Саратовской области СУ СК России по Саратовской области

«Несовершеннолетней, подозреваемой в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря включительно», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, мать девочек вечером 13 октября вернулась домой, на улицу Батавина, и обнаружила тело десятилетней дочки со следами термического воздействия и множественными ножевыми ранениями. Она обратилась в полицию, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

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Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы.

«Уголовное дело находится на контроле Председателя СК России», — обратили внимание в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», напомнило ИА Nation News.

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