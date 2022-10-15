Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове | 360°

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Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове

СК: суд Саратова арестовал подозреваемую в убийстве сестры школьницу

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Волжский районный суд Саратова отправил под арест 14-летнюю девочку, которая подозревается в убийстве ее 10-летней сестры. Об этом сообщил СУ СК России по Саратовской области.

СУ СК России по Саратовской области

СУ СК России по Саратовской области

СУ СК России по Саратовской области

СУ СК России по Саратовской области

«Несовершеннолетней, подозреваемой в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря включительно», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, мать девочек вечером 13 октября вернулась домой, на улицу Батавина, и обнаружила тело десятилетней дочки со следами термического воздействия и множественными ножевыми ранениями. Она обратилась в полицию, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

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Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы.

«Уголовное дело находится на контроле Председателя СК России», — обратили внимание в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», напомнило ИА Nation News.

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