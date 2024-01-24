Происшествия 24 января 2024, 16:39 Восьмиклассница из Троицка забеременела от дедушки Shot: в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от неродного дедушки РИА «Новости»

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В Новой Москве 14-летняя девочка забеременела от 63-летнего родственника. Школьница уже на девятом месяце, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, семья не догадывалась, что 63-летний неродной дедушка несколько месяцев насиловал девочку дома. Восьмиклассница проживала в Троицке в одном доме с мамой, братом и сестрой, а также с бабушкой и ее мужем.

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О беременности узнали поздно или пытались ее скрыть, так как в больницу будущую мать привезли перед самими родами — на 36-й неделе. Полицейские задержали мужчину и организовали проверку в отношении семьи.

В пресс-службе столичного СК подтвердили, что местные следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Ранее пожилой москвич изнасиловал молодого человека своей дочери, когда парень пришел к девушке в гости. Полиция приняла заявление и проверяет показания потерпевшего.