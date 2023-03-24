Происшествия 24 марта 2023, 23:25 Восьмиклассник в Свердловской области покончил с собой из-за оценок В Свердловской области 14-летний мальчик получил две двойки и покончил с собой Unsplash

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В Свердловской области ученик восьмого класса покончил с собой. Причиной стали плохие оценки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утром ничего не предвещало беды: 14-летний мальчик поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. Учителя сообщили, что он был в хорошем настроении и даже договорился исправить неудовлетворительные оценки.

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В полдень восьмиклассник внезапно сбежал с уроков домой. В результате попытки самоубийства он получил серьезные травмы и в состоянии комы был незамедлительно доставлен в больницу. Врачам не удалось сохранить жизнь школьнику. В предсмертной записке он попросил прощения у матери.

Преподаватели отметили, что оснований переживать за успеваемость у ребенка не было. Родители не ругали мальчика за оценки.

Ранее мать избитого в Сургуте школьника рассказала о нападениях на ее сына. Первоклассник уже дважды пострадал от обидчиков. Анастасия, мать ребенка, уверила, что это не единичные случаи. С притеснением сталкиваются и другие ребята, однако администрация школы, по ее словам, проигнорировали происходящее.