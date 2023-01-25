Происшествия 25 января 2023, 11:09 Восьмиклассник в Санкт-Петербурге угнал каршеринговый Kia Rio Школьник в Санкт-Петербурге угнал каршеринговое авто и катался по городу

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В Санкт-Петербурге угнали каршеринговый автомобиль Kia Rio. Полиция задержала похитителя через несколько часов, им оказался восьмиклассник, рассказал источник сайта «78.ru».

Вечером 24 января белую Kia Rio 2021 года производства угнали с парковки у дома № 25 на Клинском проспекте и нашли через несколько часов — 13-летний ученик 8 «Б» класса одной из местных школ решил покататься. Правоохранители собирают материалы для возбуждения уголовного дела.

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На угон пожаловался очевидец, рассказал РЕН ТВ. По версии источника телеканала, мальчику не 13, а 14 лет. Местный житель около 21 часа увидел, как подросток сел в машину, и сразу вызвал полицию. Иномарку вместе с водителем нашли в течение двух часов.

Каршеринговый автомобиль этой же модели 20 января угнали с автомойки на Ириновском проспекте, рассказал главк МВД России по Санкт-Петербургу. Машину нашли на улице Коллонтай, а рядом с ней 36-летнего рецидивиста.