В школе № 14 в Красноярске ученик восьмого класса умер во время урока географии. Об этом сообщил источник «ТВК Красноярск».

Учебное заведение находится по адресу: улица Енисейская, 1а. По предварительным данным, в пятницу, 29 октября, мальчик упал в обморок на уроке географии. Бригада скорой помощи оперативно приехала в школу и начала реанимировать мальчика. После его увезли в больницу, но там он умер. Пока причина смерти не сообщается.

Известно, что никаких хронических заболеваний у подростка не было, также мальчик был из нормальной семьи. В Следственном комитете рассказали журналистам, что причина смерти ученика устанавливается. В школе пока отказываются комментировать произошедшее.

В средине августа в Нижнем Новгороде ребенок погиб от удара током после прикосновения к гофрированной трубе для кабеля, который находился возле школы. Мальчику было девять лет. По словам очевидцев, он хотел повисеть на проводах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».