Восьмиклассник из Орехово-Зуева спас тонувшего ребенка. Он рассказал, как это было

Восьмиклассник из Орехово-Зуева Тимур Чибиляев спас ребенка, который тонул в Клязьме. Подросток услышал, что кто-то зовет на помощь, когда шел по Парковскому мосту на тренировку. Тимур сначала подумал, что это шутка, но потом решил все-таки проверить, кто кричит. Он увидел мальчика, который был в воде и держался руками за кромку льда, рассказал парень «360».

«Кто-то кричит: „Помогите!“ Я подумал, что это какая-то шутка, дети играют. Но на самом деле я решил проверить: там был друг пострадавшего. Я вижу, что пострадавший цепляется за лед и тонет. Я подбежал, другие взрослые люди подбежали», — поделился событиями того дня Чибиляев.

Собеседник добавил, что он двинулся по льду к тонущему мальчику, подал ему руку и вытащил из воды. После этого он передал спасенного мальчика взрослым, которые повели его в подъезд отогревать, а сам отправился по своим делам. Свой поступок Чибиляев объяснил добротой и признался, что в тот момент не боялся сам уйти под лед.

Очевидец Анна Заглодина рассказала, что тоже услышала крики и направилась на звук, размышляя как нужно действовать правильно, чтобы спасти ребенка и самой не провалиться.

«Я потом подумала, что просто сниму с себя шарф, лягу на лед и кину ему шарф. Пока шла все это думала, уже молодой человек разбегается с берега и кричит: „Подождите, я его спасу!“ <…> Получается, что он меня опередил — не стал задумываться, как я, героически побежал и достал его», — описала ситуацию Заглодина.

Тимур Чибиляев учится в восьмом классе гимназии №14 Орехово-Зуева. ЧП произошло 11 марта.