Происшествия 08 февраля 2023, 23:36 Восьмерых человек задержали по подозрению в серии краж на Урале

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В Свердловской области поймали группу из восьми человек, которых заподозрили в кражах из магазинов электроники. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

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Ограбления происходили в течение двух лет, начиная с 2021 года. Подозреваемые орудовали в торговых центрах области, похищая в основном моноблоки, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Нанесенный ущерб превысил пять миллионов рублей.