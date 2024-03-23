Происшествия 23 марта 2024, 03:42 Восемьдесят человек госпитализировали в больницы Москвы после теракта в Crocus City Hall После теракта в московские больницы госпитализировали 80 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В московские больницы после теракта в Crocus City Hall поступили 80 человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Всего госпитализированы 115 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Среди пострадавших — пятеро детей. Шестьдесят взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Реклама

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют.