Восемь жительниц Конго сожгли на костре из-за «колдовства»

В Республике Конго восемь женщин были сожжены на костре. По сообщению издания The Guardian, их обвинили в «колдовстве». Всего подобных обвинений получили около 324 местных жительниц.

Местные правозащитники считают, что система правосудия и полиция плохо выполняют свою работу. По словам конголезского профессора социологии Боско Мучукиву, в провинции Южное Киву начала возрождаться «охота на ведьм». Об этом сообщило ИА Nation News.

Отыскать причастных к сожжению женщин практически невозможно. По словам местных жителей, лидеры общин тщательно скрывают их имена.